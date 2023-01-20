〈訃報〉日和佐信子氏（雪印メグミルク元社外取締役）

日和佐 信子氏（雪印メグミルク元社外取締役）12月27日に死去。86歳。葬儀は近親者のみで営まれた。 日和佐氏は、87年に東京都生活協同組合連合会理事、89年に日本生活協同組合連合会理事を歴任。97年…