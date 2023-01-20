酒版

減税で追い風再び？ビール傾注強める大手 ・RTD、ノンアルに新展開 ・既存の枠 踏み出す試みも ・次なる競争軸の確立急ぐ 　　◇　　◇ ・アサヒビール　スーパードライとマルエフを軸に ・キリンビール　…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事タグに関連する記事を表示しています