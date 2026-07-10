酒版

・「タカラ焼酎ハイボール」発売20周年　辛口の酒場品質でファン層拡大
・サッポロ生ビール黒ラベル 「THE BAR OSAKA」 ブランド体験拠点が梅田に
・リードオフジャパン　ラム「マツサレム」をPR　マスターブレンダーが来場
・アサヒビール　キレvsコク、どっち派？　大阪でノンアルイベント開催

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。
塩元売協同組合（塩元売協組）

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています