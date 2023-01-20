新春砂糖特集

2023年の砂糖業界の幕開け　飛躍への鍵は「持続性」 ・一致団結し“砂糖・悪者論”を是正 ・生産販売を効率化・統合シナジー創出 ・機能性など成長分野へ資源投入 ・公平・公正な調整金負担を 　　◇　　◇…

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