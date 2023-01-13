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逆光線（コラム）ウィズコロナ4年目に思う

ウィズコロナ4年目に思う

逆光線（コラム）freeonline
ウィズコロナ4年目に思う

国内の新型コロナ感染状況は、第7波を超える感染拡大の最中にあるという専門家の指摘がTVで流れた。感染者の全数把握が完全でないことを理由としたもので、1日当たりの死者数が過去最多というのも納得がいく。3…

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