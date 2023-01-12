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ドミノ・ピザ「1枚買うと2枚無料」　12日から4日間限定開催

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LサイズピザとMサイズピザ2枚（イメージ）
LサイズピザとMサイズピザ2枚（イメージ）

　ドミノ・ピザ ジャパンは「Lサイズピザを買うとMサイズピザ2枚無料！」のキャンペーンを12日から15日までの4日間限定で開催している。 　同キャンペーンのこれまでの反響を受けた動きとなる。 　同キャ…

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