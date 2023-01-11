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飲料系飲料飲料 、輸送能力限界の恐れ...

飲料 、輸送能力限界の恐れ「2024年問題」へ協働　加工食品最大級の物量が課題

飲料freeonline
「2024年問題」の対応に向けて飲料各社が協働の姿勢を見せた。
「2024年問題」の対応に向けて飲料各社が協働の姿勢を見せた。

　自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が2024年4月1日以降960時間に制限される「2024年問題」の対応に向けて飲料各社が協働の姿勢を見せた。 　加工食品物流のドライバーは月平均100時間程度…

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