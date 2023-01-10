日本気象協会 biz tenki
トップニュース2023年の食品界始動 「...

2023年の食品界始動 「大阪食品業界新春名刺交換会」3年ぶり開催 今年こそ新たな成長を

トップニュースfreeonline
食品界の飛躍を誓い乾杯！（「大阪食品業界新春名刺交換会」（大春会））
食品界の飛躍を誓い乾杯！（「大阪食品業界新春名刺交換会」（大春会））

第55回を迎えた関西地区伝統の新春行事「大阪食品業界新春名刺交換会」（大春会）が5日、大阪市中央区のマイドームおおさかで開催された。大春会の実施は3年ぶり。1社当たりの人数制限を実施したものの、関西圏…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集