2023年の食品界始動 「大阪食品業界新春名刺交換会」3年ぶり開催 今年こそ新たな成長を

第55回を迎えた関西地区伝統の新春行事「大阪食品業界新春名刺交換会」（大春会）が5日、大阪市中央区のマイドームおおさかで開催された。大春会の実施は3年ぶり。1社当たりの人数制限を実施したものの、関西圏…