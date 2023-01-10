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「既成概念を超え新たな市場に挑戦」 酒類食料品業賀詞交歓会で國分会長

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國分勘兵衛会長（酒類食料品業懇話会）
國分勘兵衛会長（酒類食料品業懇話会）

酒類食料品業懇話会は5日、東京・ロイヤルパークホテルで令和5年度新年賀詞交歓会を開催した。メーカー、卸のトップら137社550人が参加し、新たな年の飛躍を誓った。 あいさつした國分勘兵衛会長（国分グル…

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