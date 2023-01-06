ビギナー向けに「日本酒塾」 きき酒講座も 朝日酒造が2月開催

清酒「久保田」「朝日山」で知られる朝日酒造は2月11日、20歳以上の日本酒ビギナーを対象に「あさひ日本酒塾 ビギナー編」を新潟日報メディアシップ（新潟市中央区）で開催する。社員による酒造りやボトリング…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事タグに関連する記事を表示しています