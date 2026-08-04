熊本地震 「久保田」の朝日酒造 義援金300万円寄付

日本酒「久保田」「朝日山」で知られる朝日酒造（新潟県長岡市）は、令和8年熊本地震の被災地に義援金300万円を寄付した。同社は「2004年に発生した新潟県中越地震で被災した際、多くのご支援をいただきました。被災地の一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます」としている。