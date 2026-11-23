・伯方の塩まつり サウンドロゴカラオケ選手権も

・塩元売近況レポート 豊橋塩業 ドライバーは強みであり財産 ベテランの知見、継承が課題

・伯方塩業などヤグチ秋季見本市に出展

・海水総合研究所 2月に公開講演会

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