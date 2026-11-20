・カレーの供に福神漬あり カレーフェスに新進あり 秋も各所で参加・協賛

・片山食品 数量回復へ正念場 前期売上9.1％減 にんにく50周年で攻勢へ

・片山食品が年末向け珍味 赤トレー・黒カップの2形態 お茶漬などアレンジも提案

・恒例の食育ツアー実施 芋堀りやキムチ作り体験 ピックルスHD

・栃漬 異業種の経営学ぶ フラワーパーク社長が講演

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