ヤマダイは17日、「坂東ファクトリー」（茨城県坂東市）の第二期工事が完了し、11月から全面稼働を開始したと発表した。独自製法によるノンフライ麺製品の専用工場。投資額は第一期工事とのトータルで約80億円。カップ麺の「凄麺」ブランドを中心に製造し、同社全体（本社工場含む）でノンフライ麺製品の生産能力は月産800万食となる。

坂東ファクトリーは第一期工事を経て2022年1月に操業開始。第二期工事では独自のノンフライ技術を盛り込んだオリジナルプラントに加え、ロボット技術を活用した生産能力の増強、効率化・省人化、品質の安定化、安全性の向上も図った。

「凄麺」ブランドは今年10月29日に発売25周年を迎えた。いまや「ノンフライカップ麺全国売上No.1」（出典：インテージSRI＋）を誇る。

同社は「新たな生産拠点で『凄麺』のさらなる成長を支えていく。今後も本物志向とおいしさを追求し、感動を提供するメーカーとして皆まさに期待していただける企業を目指す」としている。

〈坂東ファクトリー概要〉所在地＝茨城県坂東市緑の里14番▽敷地面積＝2万2㎡▽建築面積＝8694㎡▽操業開始＝22年1月▽全面本格稼働開始＝26年11月。