「うまかっちゃん」にもつ鍋風とんこつ ハウス食品×前田屋 九州を盛り上げるコラボ新商品

ハウス食品は11月16日､博多もつ鍋専門店を展開する「博多もつ鍋 前田屋」とのコラボ商品「うまかっちゃん」〈前田屋監修 もつ鍋風とんこつ〉を九州･沖縄地区と山口県で数量限定(約138万食を予定､なくなり次第終了)で新発売する｡

「うまかっちゃん」は1979年9月12日の発売から40年以上愛され､これまでの販売累計食数約43億食(2026年9月末時点･ハウス食品出荷ベース)の九州袋ラーメンシェアNo.1(KSP-SP出典:2025年1～12月の九州エリアSMを対象)を誇る同社の看板商品となっている｡

今回の新商品は「九州を明るく盛り上げたい」との思いでハウス食品が2021年にスタートした「買い手よし」「売り手よし」「社会よし」の三方よしを目指す「九州を元気にするプロジェクト」の一環として商品化された｡福岡の冬の定番として親しまれている「もつ鍋」と「うまかっちゃん」を掛け合わせ､うまかっちゃん､前田屋のどちらのファンにも満足してもらえる味わいを目指して170回以上の試作を重ねたこだわり商品となっている｡

牛もつのコクや旨みを再現すべく､粉末スープにビーフエキスやコラーゲン､ゼラチンを配合し､粉末スープと付属オイルの両方に牛の風味を追加｡また風味の異なる2種類の味噌に酒粕や脱脂大豆を加えることで甘さと複合的な旨みのある味噌の味わいを引き出した｡もつ鍋に欠かせないニンニクの味わいにもこだわり､生ニンニクの風味だけでなく加熱したニンニクの風味を加えることで奥深い香りを生み出している｡なお､商品パッケージには前田屋の店内を想起させる木目調を採用｡もつ鍋の具となるニラやゴマ､唐辛子を前面に表示し､シズル感を強調している｡