総合流通特集Part1

独自価値磨き来店動機創出　商品・店舗改革で競争力強化

・セブン‐イレブン・ジャパン　商品力強化で客数回復へ　できたて・冷凍食品を拡充
・ファミリーマート　個店対応で客数回復へ　45周年機に顧客接点拡大
・ローソン　AI活用と接客力を両立　地域密着型店舗で成長加速

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