総合流通特集Part1

独自価値磨き来店動機創出 商品・店舗改革で競争力強化

・セブン‐イレブン・ジャパン 商品力強化で客数回復へ できたて・冷凍食品を拡充

・ファミリーマート 個店対応で客数回復へ 45周年機に顧客接点拡大

・ローソン AI活用と接客力を両立 地域密着型店舗で成長加速

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