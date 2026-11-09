知的財産特集

輸出は知財権で自社商品保護を

・三枝国際特許事務所　副所長兼東京オフィス所長　菱田高弘氏　権利取得・係争対応に専門家間連携重要　巨大中国市場展開サポート
・Mizkan Holdings　グループイノベーションセンター 基礎研究部 特許チームリーダー　井原淳一郎氏　特許技術とマーケティングを連動
・三島食品　法務　見正純也氏　「ゆかり」ブランド活用強化

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