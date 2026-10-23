「未来のレモンサワー」国内飲料で初の「動的意匠」取得 体験価値が知的財産に

アサヒビールのRTD「未来のレモンサワー」の「レモンスライスが浮き上がる一連のプロセス」が“動き”の意匠権である動的意匠として認められ、特許庁に登録された。

形状のない液体がデザインとして認められた例はこれまでになく、飲料商品で動的意匠を取得したのは国内初。

「未来のレモンサワー」は、フルオープン缶の中に本物のレモンスライスを漬け込んだ世界初仕様のサワー。本物のレモンならではの豊かな香りと果実感を楽しめることに加え、ふたを開けるとレモンスライスが浮き上がってくる演出など、“五感で楽しむ新しいレモンサワー体験”を提案する。

今回の意匠権取得により、レモンスライスが浮上する一定の規則性のある動きが新しいデザインであると認定され、この動きがもたらす驚きやワクワク感といった体験価値が知的財産として保護されることとなった。

「生ジョッキ缶」は認められず…不屈の挑戦実る

実は22年にも同社は「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」の「開栓後に泡が盛り上がる動き」を動的意匠として保護することに挑戦したが、泡の発生・消滅が不規則で定形性や変化の規則性などが認め難いことを理由に不認定となった。

同社知財戦略部の佐々木克哉部長は、今回の動的意匠登録は「生ジョッキ缶」の挑戦を含め4年半を費やした取り組みの成果だと話す。

「従来、知的財産は『モノ』に紐づく技術やデザインを保護するものと捉えられてきた。今回はお客さまが商品を通じて得る『体験』を保護対象とした点が特長。驚きやワクワク感といった体験価値そのものを知的財産として保護すること自体が大きなチャレンジだった。意匠として認められたことは、当社がお客さまに新しい体験価値を創造し提供する企業であることを改めて示す象徴的な出来事だと考えている」（佐々木氏）。