みちのくコカ・コーラボトリング特集

シェア拡大へ経営体制刷新 人口減少率が最も高い北東北三県で成長を追求 谷村広和会長が意欲

・役員人事の狙い

・販売数量、上期好調から一転 利益は新基幹システム導入で維持

・新基幹システムの次なる展開

・地元密着、ニーズ即応

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