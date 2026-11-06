【ひと言】常温品ならではの良さ　国分首都圏執行役員マーケティング部長兼未来推進部長 久松紀仁氏

（自然災害や地震が相次ぐなか）乾物・乾麺や缶詰など、常温で長期保存できる食品の大切さがお客様に見直されている。安全でおいしく、キッチンや戸棚の空いている場所に置いてあれば、いざというときにも役立つ。常温を主体とする卸としてその価値をあらためて発信していきたい。（乾物・乾麺展示会で）
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（自然災害や地震が相次ぐなか）乾物・乾麺や缶詰など、常温で長期保存できる食品の大切さがお客様に見直されている。安全でおいしく、キッチンや戸棚の空いている場所に置いてあれば、いざというときにも役立つ。常温を主体とする卸としてその価値をあらためて発信していきたい。（乾物・乾麺展示会で）