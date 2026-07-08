【ひと言】「強みは調達力と現場力」 旭食品 竹内紘之社長

業界は大きな転換期を迎えており、食品卸売業もただ運ぶだけではなく、価値のある商品を得意先にいかに届けるかがより大事になっている。
そのような価値ある商品を調達することと現場力が、旭食品の強みだと考えている。仕入先との協業を深め価値を創造することで、さらなる発展を目指す。
（7月1日、社長に就任して初めての展示会で）
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業界は大きな転換期を迎えており、食品卸売業もただ運ぶだけではなく、価値のある商品を得意先にいかに届けるかがより大事になっている。
そのような価値ある商品を調達することと現場力が、旭食品の強みだと考えている。仕入先との協業を深め価値を創造することで、さらなる発展を目指す。
（7月1日、社長に就任して初めての展示会で）