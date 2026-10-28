藤徳物産「ビッグフェア」 随所で食べ比べ 炒飯からペットまで

藤徳物産は10月8、9の両日、コンベックス岡山（岡山市）で「フジトクビッグフェア2026」を開催。メーカー300社（食品149社、酒類57社、低温87社、ペットフード7社）が出展し、得意先210社、約490人が訪れた。

今回のテーマは「明日（みらい）へつなぐ食のチカラ」。会場入口では、藤徳物産と各メーカーの営業社員によるイチ押し商品を紹介。各部門のコーナーでも様々な企画を展開した。

加工食品は中華と和食の素を使った、簡便メニューの食べ比べを実施。担当した味の素は「コメの価格が下がってきたので、ご飯に合うのはどちらかというテーマで試食してもらった」と話す。

低温食品は業務用の冷凍炒飯5種類を用意し、同じく来場者に食べ比べを促した。「業務用はユーザーがアレンジしやすいよう、味付けは控えめに仕上げてある。その中から、違いを感じてもらいたい」と担当者。

酒類コーナーでは、ノンアルビールを飲み比べた＝写真。大手4社と地元メーカー、海外ブランドの6種類を試飲。「伸びているカテゴリーでもあり、新しい商品を紹介し売場拡大につなげたい」と意気込む。このほか、カキ殻を肥料にした「里海米」の日本酒を紹介したり、芋焼酎の試飲とその原料芋の試食を勧めたりした。

伸長しているペットフードは健康寿命を考慮した機能性商品のほか、自社加工品の減塩煮干しなどを訴求。NBの菓子とコラボした商品の試食など、様々なブースで提案した。

「年末商戦控え再確認」渋江社長

渋江透社長は展示会について「得意先には秋冬の商品がきちんと導入されているか、改めて確認する機会にしてもらいたい。メーカーにとっては、もう一度売り込みたい商品をきちんと薦めてもらう。それが年間で一番大きな商戦を控えたこの時期に展示会を開く狙いでもある」と話していた。