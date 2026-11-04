パン粉特集

生産量の減少続く　物価高の影響、より深く

・内食回帰に期待も
・小麦価格も上昇へ

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・全国パン粉工業協同組合連合会　小澤幸市理事長　技術で競う業界に

〈有力メーカー近況〉フライスター、旭トラストフーズ、トリイパン粉、関西食品工業、小谷食品、政岡、大阪コック食品

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