生産量の減少続く 物価高の影響、より深く

・内食回帰に期待も

・小麦価格も上昇へ

◇ ◇

・全国パン粉工業協同組合連合会 小澤幸市理事長 技術で競う業界に

〈有力メーカー近況〉フライスター、旭トラストフーズ、トリイパン粉、関西食品工業、小谷食品、政岡、大阪コック食品

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