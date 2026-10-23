業務用小麦粉を価改定 九州の製粉2社 12月19日納品分から

鳥越製粉と熊本製粉の2社は、12月19日納品分から業務用小麦粉価格を改定する。10月1日から輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で12.0％引き上げられたことや、中東情勢の影響等により動力費・輸送費等が上昇していることに伴うもの。改定額は次の通り（いずれも25㎏当たり）。

▽強力粉・準強力粉295円の値上げ

▽中力粉・薄力粉240円の値上げ

▽国内産小麦100％小麦粉395円の値上げ