春雨・ビーフン特集

非小麦粉麺、広がる用途と需要　主食提案が追い風　各社新たな食シーンを開拓

・森井食品　森井啓修社長　春雨需要拡大に対応　安定供給へ機械化推進
・ハウス食品　マロニーの用途提案を強化　鍋以外の食べ方を訴求　マロニー社で「防災用」開拓
・エースコック「スープはるさめ」25周年　広がる食シーン、新たなファン獲得へ
・ケンミン食品　主力軸に成長戦略　冷凍品は商品力向上、グルテンフリー市場も開拓

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