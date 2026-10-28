非小麦粉麺、広がる用途と需要 主食提案が追い風 各社新たな食シーンを開拓

・森井食品 森井啓修社長 春雨需要拡大に対応 安定供給へ機械化推進

・ハウス食品 マロニーの用途提案を強化 鍋以外の食べ方を訴求 マロニー社で「防災用」開拓

・エースコック「スープはるさめ」25周年 広がる食シーン、新たなファン獲得へ

・ケンミン食品 主力軸に成長戦略 冷凍品は商品力向上、グルテンフリー市場も開拓

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