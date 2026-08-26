昭和産業 家庭用油PETボトル製品の賞味期限延長、年月表記に

昭和産業は9月下旬製造分から、家庭用食用油PETボトル製品の賞味期限を19か月に延長する。あわせて、賞味期限表記を「年月」表記に変更する。社会課題である食品ロス削減や物流業務の負担軽減につなげる。
製品保存試験の結果、安全性および品質に問題ないことを確認し、家庭用食用油PETボトル全製品（300g、600g、1000g）の賞味期限を19か月に延長する。あわせて年月表示に切り替えることで、サプライチェーン全体における在庫管理の効率化や配送負荷の低減に貢献する。
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昭和産業は9月下旬製造分から、家庭用食用油PETボトル製品の賞味期限を19か月に延長する。あわせて、賞味期限表記を「年月」表記に変更する。社会課題である食品ロス削減や物流業務の負担軽減につなげる。
製品保存試験の結果、安全性および品質に問題ないことを確認し、家庭用食用油PETボトル全製品（300g、600g、1000g）の賞味期限を19か月に延長する。あわせて年月表示に切り替えることで、サプライチェーン全体における在庫管理の効率化や配送負荷の低減に貢献する。