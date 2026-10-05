ハチ食品「るるぶ」シリーズに麵用具入ソース 3大都市の人気麺に着目

ハチ食品はこのほど、新たに開発した麺用具入りソースの他、レトルトパスタソース、カレールウ、フリーズドライスープから秋冬新商品を発売した。

レトルトカレーの人気シリーズ「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」からは、今回は東京・名古屋・大阪の3大都市で人気の麺に着目し、新たに麺用具入りソースとして「東京 やみつきコク旨油そばの素」「名古屋 濃厚ピリ辛台湾まぜそばの素」「大阪 だし旨濃厚スパイスカレーうどんの素」の3品を発売。同シリーズは既存のカレーと合わせて20品に拡充させた。

開発背景には、麺用たれ・ソース市場の拡大がある。物価上昇や食生活の多様化で、家庭での主食の選択肢として麺類を取り入れる機会が増加している。

同東京は、中華がらスープ、醤油がベースでごま油の風味を効かせた。同名古屋は濃厚なコクと深い旨みの赤味噌を加えた醤油だれがベース。同大阪はホールクミンやカルダモンなどのスパイスの香りとかつお、昆布、にぼしの旨みを効かせている。

アジアン料理を手軽に楽しめる「アジアングルメ紀行」シリーズからは、「マッサマンカレールウ」を新発売した。材料を用意するだけで、フライパンひとつで手軽に本格タイカレーが味わえる。

また、たっぷり大容量なレトルトパスタソースシリーズ「たっぷりパスタソース」の新商品として、「ミートカルボナーラ」「きのこバター醤油」の2品を発売した。

FDスープからは「一杯の贅沢」シリーズに、新たに「7種の彩り野菜のこく旨スープ 豆乳仕立て」を加えた。シリーズ拡充で、日常の食シーンの選択肢を広げる。