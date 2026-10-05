おかゆ・ぞうすい特集

日常食へ需要転換 食シーン提案を強化

・味の素 小容量品で需要開拓」 「食べ方提案で市場拡大」

・はくばく 日常食としておかゆ提案 グルメシリーズで若年層開拓

・ヒガシマル醤油 簡便・保存性で需要開拓 朝食提案で喫食機会拡大

・シマヤ だしを生かした雑炊提案 季節・用途別に需要開拓

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塩元売協同組合（塩元売協組）

