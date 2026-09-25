シマヤ 「だし」の可能性広げる提案

・「自由だし」で需要開拓　だし提案を進化
・麦みそ500gで提案　中容量で新規需要開拓
・「粉de鍋」好調　豆乳鍋で新需要開拓

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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