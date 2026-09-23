扇雀飴本舗「幻の柑橘 直七のど飴」で高知県と関係構築　「山形のさくらんぼ」の産地・山形県との取り組みも強化　地域密着を推進

扇雀飴本舗は、多方面で地域密着の取り組みを推進している。

現在、活発化しているのは高知県との取り組み。

主力商品の1つ「幻の柑橘 直七のど飴」（以下、直七のど飴）と「幻の柑橘 直七グミ」（以下、直七グミ）の原材料の直七（なおしち）は、スダチの一種で高知県の特産品。生産量が少ない希少果実で、幻の柑橘と呼ばれる。

同社では、原産地との関わりの重要性を社員全員に感じてもらえるように、原産地訪問や収穫体験などを実施。加えて、高知県の農家への農機具の寄付のほか、高知県や宿毛市での地域型イベントへの協賛などを通じて生産者の関係構築に取り組んでいる。

「直七のど飴」は2019年に発売開始され、当初は直七の果汁のみを商品に使用していた。2025年9月、果汁に加えて、果汁搾汁時に本来は捨てられる果肉や果皮などを丸ごと使用してリニューアル発売した。

このリニューアル発売の報告を目的に、米田英生社長らが高知県庁を表敬訪問して以降、高知県・宿毛市との関係は加速度的に深まっていった。

6月9日、取材に応じた米田英生社長は「高知県の西森裕哉副知事にリニューアルした『直七のど飴』と『直七グミ』を持参したところ、その様子がローカルニュースに取り上げられ、視聴された直七の生産者の方々から物凄く大きな反響をいただいた」との手応えを得る。

生産者の声の中には「ネットで取り寄せて商品を試してみた」との声も聞かれたこともあり、生産者に手軽に手に取ってもえるように高知県での販売網を整備。

地域企業との連携や地域活性化に向けた取り組みを推進するなど、単なる商品展開にとどまらず、産地との共生を意識した取り組みに重きを置いている。

直七そのものの需要を拡大し「農家の方々に直七を作ってみようと思っていただけるようにしていく」ことを目指し、「直七のど飴」と「直七グミ」のさらなるリニューアルを行い9月1日から順次発売している。

「果汁度をアップし、パッケージにも磨きをかける。特に『直七グミ』は『直七のど飴』と連携できるようにしつつ存在感のあるデザインへと改める」と語る。

発信も強化する。8月29日と30日に開催された「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2026」に協賛しサンプリングを実施した。

「当社商品で使用している生姜も高知県産。柚子も半分は高知県産を使用しており、高知県とのご縁はかなり深く、このご縁を大切にしていきたい」と述べる。

贅沢なグミシリーズの「山形のさくらんぼ」で使用している佐藤錦の産地である山形との取り組みも強化している。

2025年12月に山形県庁訪問し、県関係者より展示会「やまがたフルーツEXPO」への参加依頼と山形の商材を使用した商品開発の依頼を受ける。

2026年春夏には、山形県が支援する「やまがたフード・プロジェクト」（YFP）にも参加。山形県の地域活性化を目的に、山形の果物、果汁をふんだんに使用した「やまがたグミフルーツジュレ」を6月から数量限定でスポット発売している。

「山形県は『フルーツ王国・山形』を謳っているように豊富なフルーツがあり、当社もかねてから、まるごとすりおろした果実を使用したロングセラー商品『ジュースキャンデー』など販売するなどフルーツを使ったキャンデーを得意とすることから、山形県とのご縁ももっと深めていきたい」と意欲をのぞかせる。

商品面での拡大に加え、地域スポーツスポンサーとしての活動や、地域型イベントを活用したプロモーションにも力を入れている。

姫路工場のある兵庫県姫路市では2025年に、姫路の女子プロバレーボールチームである「ヴィクトリーナ姫路」のエリアスポンサーを務めるとともに初の冠試合「扇雀飴本舗マッチ」を11月に開催した。

そのほか姫路菓子まつりやOBCラジオまつり、東京で開催される人形町ハッピーハロウィンといったイベントへの参加・協賛を通じて、地域との接点づくりに注力。

過去には、播磨物産との協業による地元での食育イベントにもチャレンジした。

中堅社員から出された「思いやり」の開発テーマに沿って開発された「海のソーダCANDY」では、「海のソーダCANDY PROJECT」を通じて、売上の一部を日本の子どもたちの支援に役立つ窓口に寄付しているほか、清掃活動にも取り組んでいる。

清掃活動は、本社周辺の高津（こうづ）神社、中央小学校の近辺から開始し、姫路工場近隣の白浜海岸での「海ごみゼロ」活動などへと活動範囲を広げている。