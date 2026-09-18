今度は「大人トレイン」 黒ラベル50周年へ新コミュニケーション サッポロビール

サッポロビールは、来年発売50周年を迎える「サッポロ生ビール黒ラベル」の新たなブランドコミュニケーションとして、新CMシリーズ「大人トレイン」を開始する。新CMには俳優の吉高由里子さんを起用し、第1弾の「発進篇」は10月5日から放映を開始する。

新CMでは、吉高さんが不思議な列車「大人トレイン」に乗り、全国各地の人や食との出会いを通じて、大人だからこそ味わえる幸せな時間を描く。

サッポロビールはこれまで「自分らしく生きる大人たち」というテーマのもと、2010年から妻夫木聡さん出演のCM「大人エレベーター」シリーズを放映。「黒ラベル」らしい大人の世界観を描いてきた。「大人エレベーター」も引き続き展開し、「生のうまさ」と「大人の世界観」を発信する。

新CM発表会で、「黒ラベル」のブランドマネージャー黒柳真莉子氏は「50周年という節目の年であり、10月の酒税改正を追い風に『黒ラベル』をもう一段成長させる新たな挑戦」とし、「『大人エレベーター』は大人同士でのコミュニケーションへの共感が強い。食事シーンを描くことでシズル感も増え、“ビールといえば黒ラベル”というカテゴリーへの想起にもつながる」と意気込みを語った。

発表会に登場した吉高さんは、妻夫木さんと「黒ラベル」で乾杯し「私の星へのスタートが切られたよう」と笑顔を見せた。