昼休みにノンアルを ペプシorオールフリーで“昼リフレッシュ”体験 サントリーがイベント

ランチタイムのお供はコーラ？ノンアル？

サントリーは体験型ポップアップイベント「コーラorノンアル？令和の昼リフレッシュは、ペプシかオールフリーか!?」を9月8、9の両日、東京・大手町のオフィス街で実施中だ。

特設の「昼リフレッシュ自販機」で「ペプシ〈生〉ZERO」かビールテイスト飲料「オールフリー」のいずれかを選ぶことができ、受け取り時には会場スタッフとともに乾杯。“昼リフレッシュ”を盛り上げる。「一言ボイスボード」への投票で、どちらがより多くの人に選ばれたのかが明らかになる。

「ノンアルをスマートな飲み物からFUNな飲み物にすることがわれわれのコア戦略。我慢のためではなく前向きな選択肢として伸ばしていくため、業界の皆さまとも切磋琢磨していきたい」。

初日のオープニングイベントで、サントリー未来創造本部ノンアル部の小笠原檀氏＝写真㊧＝が説明した。

今年4月には「オールフリー」本体をリニューアルしたほか、エールテイストも発売。好調に推移しているという。

同社の調べでは、自分自身が平日の昼休みにノンアル飲料を飲むことに「抵抗感がある」「周りの目が気になる」との回答がいずれも過半数。理由として「パッケージがお酒っぽいから」が9割近くを占めた。一方でノンアルによる仕事への影響や同僚が昼休みに飲むことはあまり気にならない人が多かったといい、昼にノンアルを飲みにくくしているのは「自分自身が気にするかどうか」にあるとみる。

こうしたことから、オフィス街でのリアルなランチタイムに“昼リフレッシュ”体験を提供することで、ノンアルも選択肢の一つとしてアピールする狙いだ。

イベントにはメイプル超合金の2人が登場。カズレーザーさんがオールフリー、安藤なつさんがペプシを選び、昼リフレッシュを楽しんだ。

安藤さんは「食べたいときに食べる、飲みたいときに飲む。自分の好きなことをすればいいと思う」と話していた。