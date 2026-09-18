近畿版

・大物 秋季謝恩展示会 好評の食べ比べ提案 ポテサラで競演
・広栄 KOEI食展開催 アジア大会向け提案強化
・オーケー 関西12店目、高槻市に初
・関西フードマーケット 石屋川・日生中央両店をマルシェに
・イオンリテール 武庫川女子大生考案の弁当
・ダイエー 大阪府内4店目のフードスタイル
・万代 12月、滋賀に初出店
・平和堂 富山への出店強化

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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