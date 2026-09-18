・大物 秋季謝恩展示会 好評の食べ比べ提案 ポテサラで競演

・広栄 KOEI食展開催 アジア大会向け提案強化

・オーケー 関西12店目、高槻市に初

・関西フードマーケット 石屋川・日生中央両店をマルシェに

・イオンリテール 武庫川女子大生考案の弁当

・ダイエー 大阪府内4店目のフードスタイル

・万代 12月、滋賀に初出店

・平和堂 富山への出店強化

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塩元売協同組合（塩元売協組）

