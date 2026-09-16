需要回復、国産復権へ 海苔離れに抗う商品開発を

・新商品で付加価値を高める

・需要喚起は生販一体で

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・イベントレポート 第1回「黒い海苔の日」 需要喚起に全国の商社が連携 新定番K・N・B

・名古屋でも記念日PR サンプリングや物販など

・小淺商事 白羽洋社長 信頼＝需要を取り戻す 黒い海苔の日、スタート地点に

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・白子 原田勝裕社長 V字回復・構造改革 2年目に リスクを防ぎ 利益率の改善へ

・小善本店 小林善宗社長 付加価値で海苔売場の“外”へ ベトナム工場 2ライン増設

・浜乙女 服部義博社長 看板「てりやき」 堅調に推移 県内スーパーで取引拡大

・大森屋 稲野達郎社長 全カテゴリーで前年超えへ 新・福岡工場のフル稼働目指す

・髙岡屋 髙岡則夫社長 需要減退し、供給過多に 韓国一強 歴史変える勢い

・山本海苔店 山本貴大社長 進物用 原料確保し拡販へ 手巻きYAMAMOTO好調

・サンエイ海苔 ⽴⾕⼀郎社⻑ 韓国産仕⼊れで選別強化 国産ニーズ、回復の⾒込み

・松谷海苔 松谷晃社長 品質回復が最大の好事 海苔需要 取り戻す一年に

・永井海苔 久田和彦社長 品質維持し、販売枚数増やす 値ごろ感取り戻し 国産復活へ

・ニコニコのり 白羽清正社長 新たな視点で食シーン拡げる 原料単価の背景、説明を尽くす

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塩元売協同組合（塩元売協組）

