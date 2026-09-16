海苔特集

需要回復、国産復権へ 海苔離れに抗う商品開発を

・新商品で付加価値を高める
・需要喚起は生販一体で

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・イベントレポート 第1回「黒い海苔の日」 需要喚起に全国の商社が連携　新定番K・N・B
・名古屋でも記念日PR　サンプリングや物販など
・小淺商事　白羽洋社長　信頼＝需要を取り戻す　黒い海苔の日、スタート地点に

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・白子　原田勝裕社長　V字回復・構造改革 2年目に　リスクを防ぎ 利益率の改善へ
・小善本店　小林善宗社長　付加価値で海苔売場の“外”へ　ベトナム工場 2ライン増設
・浜乙女　服部義博社長　看板「てりやき」 堅調に推移　県内スーパーで取引拡大
・大森屋　稲野達郎社長　全カテゴリーで前年超えへ　新・福岡工場のフル稼働目指す
・髙岡屋　髙岡則夫社長　需要減退し、供給過多に　韓国一強　歴史変える勢い
・山本海苔店　山本貴大社長　進物用 原料確保し拡販へ　手巻きYAMAMOTO好調
・サンエイ海苔　⽴⾕⼀郎社⻑　韓国産仕⼊れで選別強化　国産ニーズ、回復の⾒込み
・松谷海苔　松谷晃社長　品質回復が最大の好事　海苔需要 取り戻す一年に
・永井海苔　久田和彦社長　品質維持し、販売枚数増やす　値ごろ感取り戻し　国産復活へ
・ニコニコのり　白羽清正社長　新たな視点で食シーン拡げる　原料単価の背景、説明を尽くす

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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