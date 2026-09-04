冷凍社食サービス「OPF」急成長 5000契約突破 SL Creations

SL Creationsでは、2017年にスタートした冷凍食品の常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン、OPF）」が急成長している。24年末1919契約、25年末3397契約、直近の26年8月時点で5000契約を超えた。低コストで福利厚生の充実と食環境の改善を実現できるサービスとして多くの企業から支持を獲得。30年末までに2万契約を目指している。

常時100メニュー

1品当たりの提供価格は100～200円と手ごろに設定。同社ならではのおいしさと安心・安全にこだわった主菜・副菜・主食・麺など常時約100メニューを取り揃え、季節にあわせて新商品も販売する。

佐藤健社長は「大手企業での採用が増え、支社・支店・関係会社などに広がっている。商品補充や入れ替えは販売員のシュガーレディが対応するので一般的な社食サービスと比べてユーザー負担が少ない」と独自の強みを話した。

今期は販売体制を拡充。専任スタッフを増員して本社、関西、中部、九州の4か所に事業拠点を置き、本社には「OPFサポートセンター」を設置した。大口顧客やSLが不在のエリア（北海道、沖縄など）にはダイレクト便で対応。営業では100人超に増えた男性販売員（SLパートナー）も活躍する。

今後に向けては「時代が変わっていく中で新しいお客様との接点を作っていくことが重要。OPFでは数千もの拠点で毎日多くの方々が当社製品を召し上がっている。おいしさや安心・安全を実感し、ぜひご家庭でも食べていただけるようにしたい。入り口としては当社自慢の冷凍おせちに期待。価格以上の価値にきっと満足していただける」と展望した。