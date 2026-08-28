〈熊本地震〉メルシャン八代工場 蒸留酒など9月以降の製造再開目指す

メルシャンは、熊本地震の影響で7月29日から稼働を停止している八代工場（熊本県）について、現状と今後の見通しを明らかにした。

同社によれば従業員は全員無事が確認されており、引き続き設備・建屋等の損傷の程度や復旧可能時期を確認中。焼酎など蒸留酒製造は、9月中に順次稼働を再開できるよう対応を進めている。

アルコール製造は現時点で再稼働時期は未定。安全確認や復旧対応を進めており、9月中に再開時期のめどを示す考えだとしている。