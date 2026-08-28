ひかり味噌 即席みそ汁「円熟」改良 新感覚甘酒でも新提案

ひかり味噌は2026年秋冬新商品・リニューアル品を9月1日から発売する。

即席みそ汁「円熟こうじのおみそ汁」「円熟こうじのおみそ汁減塩」、甘酒「晴れのち糀ストレート1000㎖」を投入。スープ春雨もラインアップを拡充する。みそでは発売5周年を迎える数量・期間限定品「味噌ヌーボー初熟（はつなり）」2026年版を10月1日から発売する。

「円熟こうじのおみそ汁」と塩分25％カットタイプの「円熟こうじのおみそ汁減塩」は同社ロングセラー商品「円熟こうじみそ」を使用した生みそタイプの即席みそ汁。

調味みその配合を見直し、粒みそ5割、こしみそ5割から粒みそ10割に変更。かつおと昆布の配合量を増やし、だしの風味をより感じやすく、糀の自然な甘みを引き立てる味わいに仕上げた。口に入れた瞬間に、みそのうまみと甘み、だしの豊かな香りが広がる。

具材はわかめ、小松菜、あげなす。1食当たりの具材重量を増やし、満足感を高めた。食数と価格も見直し、食数を10食から6食に、価格を手に取りやすい価格に変更した。6食入り。税込み参考小売価格432円。

「晴れのち糀」は爽やかな酸味が特徴の新感覚甘酒。25年春に発売した希釈タイプの「晴れのち糀340g」に続き、希釈せずにそのまま飲めるストレートタイプの「晴れのち糀ストレート1000㎖」を投入する。

新商品は、希釈せずにそのまま飲めるため、毎日の甘酒習慣に取り入れやすいことが特徴。朝の一杯だけでなく、運動後やお風呂上りの水分補給にも適している。徳用サイズのため、家族でも楽しめる。同648円。

スープ春雨では、まつやのロングセラー商品「とり野菜みそ」とコラボレーションした「とり野菜みそスープ春雨カップ」「ピリ辛とり野菜みそスープ春雨カップ」を発売する。野菜や肉と「とり野菜みそ」を煮込んだ、みそ鍋の味わいを再現。ニンニクやニラをきかせ、コク深く満足感のある味わいに仕上げた。同270円。

6種類のスープを詰め合わせたアソートタイプの「選べるスープ春雨12食」は、春雨のボリュームを25％増量した。同756円。4種類のスープを詰め合わせたアソートタイプの「おいしさ選べるスープはるさめ10食」は、新フレーバーとして麻辣湯を追加した。同648円。

「味噌ヌーボー初熟」は大寒仕込みで仕込んだ天然醸造みそ。原料は三重県産米「コシヒカリ」と北海道産大豆「トヨマサリ」、長崎県産塩「海はいのち」。米、大豆、塩だけでつくったみそで、ほのかな大豆の風味とフルーティーな発酵香が重なった味わいを楽しめる。400g。同756円。