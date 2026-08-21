・ヤマサ醤油「かけるだけ」訴求 パスタソース展開強化

・ハウス食品「こくまろ」新登場 ルウシチュー訴求強化

・Mizkan 間違いないおいしさ「〆鍋」から塩鍋2品

・キッコーマン食品「すっきりClear」 減塩しょうゆで新提案

・モランボン ラーメン店と共同開発 肉丼の素などを限定販売

・ブルドックソース 外食・中食ニーズに対応 「デリカ用フライソース」

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塩元売協同組合（塩元売協組）

