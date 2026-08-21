調味料版

・ヤマサ醤油「かけるだけ」訴求 パスタソース展開強化
・ハウス食品「こくまろ」新登場　ルウシチュー訴求強化
・Mizkan　間違いないおいしさ「〆鍋」から塩鍋2品
・キッコーマン食品「すっきりClear」　減塩しょうゆで新提案
・モランボン　ラーメン店と共同開発　肉丼の素などを限定販売
・ブルドックソース　外食・中食ニーズに対応　「デリカ用フライソース」

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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