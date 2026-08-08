アーモンドミルク料理で内側から紫外線対策　江崎グリコ主催セミナーでビタミンEの役割を啓発

江崎グリコは8月3日にセミナーを主催し、紫外線対策にビタミンEが好適であると紹介した。

セミナーに登壇した気象予報士の井澤愛巴氏は外部データを引き「地表に到達する紫外線量は、観測開始の1990年以降増加傾向にあり、増加率は10年あたりで4.6％となっている。紫外線はビタミンDの生成などいい面もあるが、過度に紫外線を浴びると健康への影響が懸念される」と指摘する。

紫外線による健康被害は、日焼けなどの急性のものと、肌のシワやたるみなど慢性のものに分けられる。皮膚がんなど病気のリスクも高まるといわれている。

皮膚科医の田尻友恵氏は「実は肌老化の原因の約8割は紫外線などの外部要因、残りの2割が自然老化とされている。外側の防護と内側の補強を続けることで、肌本来の健やかさを長く保つことが期待できる」と説明する。

紫外線を浴びると活性酸素が発生する。活性酸素が増えすぎて抗酸化力を超えると酸化ストレスの状態となり、細胞膜が傷つくことでシワやたるみを引き起こす。

「酸化しやすい細胞膜を守ってくれるのがビタミンE。ビタミンEは強い抗酸化作用を持ち、体内の脂質を酸化から守る」と述べるのは、管理栄養士の吉野愛氏。

ビタミンEを多く含む食材はナッツ類や植物油、魚介類などがある中、「アーモンドはビタミンEの含有量がトップクラス」という。

アーモンドは100gあたり30mgのビタミンEが含まれており、これはピーナッツの約3倍、ゴマの約300倍に相当する。

ビタミンEの1日の摂取目安は、男性は6.0～7.0mg、女性は5.0～6.0mgだという。

吉野氏はビタミンEを手軽に摂れる料理として、「トウモロコシとアーモンドミルクのカレー風味炊き込みご飯」「豚肉のアーモンドミルク煮」などを紹介。

「いつもの料理の牛乳やクリーム、マヨネーズをアーモンドミルクに置き換えるだけで作れる」と語る。

実際に、アーモンドミルクユーザーの間でも料理に活用する人が徐々に増えているという。

江崎グリコの健康イノベーション事業本部健康事業マーケティング部の江川直グループマネジャーは「アーモンドミルクを料理に使用すると、コクがしっかりありながら、くどくならずにさっぱりとした味を楽しめる点が好評。ビタミンEの成分を摂るだけならサプリメントが効率的だが、アーモンドミルクなら普段の食生活で自然に、おいしく取り入れられる」と説明する。

同社は今後もビタミンEの啓発活動を強化し、アーモンドミルクのさらなる需要増加を目指す。

「例えば美容業界では肌とビタミンCの関係への意識が強くなっているが、どのビタミンがどんな役割なのかはまだあまり知られていない。地道にビタミンEの役割を知らせることで、一年中いろいろな時に、どんな人にもアーモンドミルクがぴったりだとしっかりプロモーションしていく」と述べる。