その他防災〈熊本地震〉Umios九州...

〈熊本地震〉Umios九州が生産再開

防災
〈熊本地震〉Umios九州が生産再開

　Umios（ウミオス）グループで冷凍食品を製造するUmios九州は、熊本地震の影響で施設状況確認を実施し、7月29～30日は生産を中止していたが、31日から生産を再開した。

関連記事

インタビュー特集