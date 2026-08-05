〈熊本地震〉キリンHD 義援金1000万円、清涼飲料水約2万本提供

キリンホールディングスは7月31日、28日に発生した熊本地震の被災地支援のため、公的機関を通じて1000万円を義援金として拠出すると発表。

併せて、救援物資として清涼飲料水約2万本を被災地に供出予定。今後も被災の状況に応じてさらなる支援を検討する。

同社は「今後も被災の状況に応じて行政や業界団体と連携しながら、適切な支援に努めていく。一日も早い被災地の復旧・復興を心よりお祈り申し上げる」とコメントしている。