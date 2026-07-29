熊本地震　サントリー九州熊本工場が操業停止　建屋などに一部損傷　詳細を確認中　人的被害なし

サントリービバレッジ＆フードは7月29日、前日の28日に発生した熊本地震の影響について、人的被害はなく、サントリー九州熊本工場（熊本県上益城郡嘉島町）の操業を停止していることを明らかにした。

同工場は建屋などに一部損傷が見られ、詳細について確認している。場内の安全確認のため同工場での工場見学も休業している。

同社社員の安否は、全員確認できており、大きなけが人は出ていないという。