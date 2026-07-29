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熊本地震　ローソン、熊本県内55店が休業　停電などの影響で　復旧次第営業再開へ

ＣＶＳ
Lawson

　ローソンは、7月28日に発生した熊本地震による店舗への影響について、29日午前8時時点で熊本県内55店舗が休業していると発表した。

　主な休業理由は停電など。復旧次第、順次営業を再開する予定。現時点で人的被害の報告はないという。

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