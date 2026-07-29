六甲バター チーズデザートなど価格改定 9月1日から

六甲バターは9月1日納品分から、家庭用は4品を7.9％、業務用は21品で価格改定を実施する。家庭用の対象商品は、チーズデザート6Pの「瀬戸内レモン」など4品で、いずれも380円を410円に値上げする。

改定理由は、世界的な情勢変化に伴う海外原料のナチュラルチーズ価格上昇、包装資材、物流費等各種コスト高騰などが要因で、同社は「今後もコスト低減に最善の努力を行い、安心・安全で価値ある商品の提供に努めていく」としている。