中四国版

・中四国上場スーパー第1Q業績　5社中4社が減益　価格訴求と仕入値上昇が影響
・国分西日本　中四国展示商談会　下期のキーワードは? 各支店のイチオシ並ぶ
・イズミ　ユアーズ、都市型のモデル店
・フジ　パルティ平井をS&B
・天満屋ストア　西大寺モール11月に全店
・中村角が総合展示会　心を元気にするメニュー　解体された抹茶パフェとは

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塩元売協同組合(塩元売協組)

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