つけもの版

・学習指導要領に明記を　全漬連が７項目要請　漬物議連総会
・第１Qは減収増益　ピックルスHD　CVS減・SKU集約響く
・もっとご飯に合う味へ「キューちゃん」刷新　主力品・姉妹品ともに
・糖しぼり沢庵の端材活用　塩野「いぶし醤油漬物」
・麺もご飯もこれ一つ　三幸「至福のめし友」刷新　のせるだけで“ご馳走感”
・関漬協　需要拡大へ連携強化　東漬青年部長に関口彰氏

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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