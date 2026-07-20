・学習指導要領に明記を 全漬連が７項目要請 漬物議連総会

・第１Qは減収増益 ピックルスHD CVS減・SKU集約響く

・もっとご飯に合う味へ「キューちゃん」刷新 主力品・姉妹品ともに

・糖しぼり沢庵の端材活用 塩野「いぶし醤油漬物」

・麺もご飯もこれ一つ 三幸「至福のめし友」刷新 のせるだけで“ご馳走感”

・関漬協 需要拡大へ連携強化 東漬青年部長に関口彰氏

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塩元売協同組合（塩元売協組）

