手延べ麺&乾麺版

アンケートから視る乾麺市場

・薬味や具材で広がる食卓
・年越しそばは「夕食」が主流に　温かいかけそばが定着
・家庭ならではの味も多彩
・求められるのは「使いやすさ」と「保存性」

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・日清製粉ウェルナ「吟撰 寒籠そうめん」 手延べに迫ると評価高まる
・「揖保乃糸おいしい夏そうめんまつり」全国8か所で開催
・「播州そうめん」をPR　姫路で消費拡大イベント

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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