セブン＆アイHD ベネズエラ地震被災地支援

セブン＆アイ・ホールディングスは14日、ベネズエラ・ボリバル共和国で発生した地震の被災者支援として、国連WFP協会に1000万円を寄付すると発表した。

支援金は同協会を通じ、国連WFPが実施する被災地での緊急食料支援に活用される予定。