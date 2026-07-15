味の素 車いすラグビー連盟とパートナー契約

味の素社は、このほど一般社団法人日本車いすラグビー連盟とパートナー契約を締結。アミノサイエンスに基づいた「食・栄養」のサポート活動を通じて選手のベストコンディション維持に貢献し、代表選手および強化指定選手への栄養サポート活動を行う。

車いすラグビーの日本代表は世界トップレベルで活躍。激しいコンタクトと高い戦術性を併せ持つ競技であり、選手の身体特性に応じたきめ細かなコンディショニングや食事管理が競技力に大きく影響するとして知られている。