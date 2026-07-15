飲料TODAY

・伊藤園　自販機事業を再編　食品などの無人販売にも挑む　
・群馬クレインサンダーズ谷口大智選手がファンとコーヒー焙煎体験　AGFが森ならではの深いコーヒー体験を提供

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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