・伊藤園 自販機事業を再編 食品などの無人販売にも挑む

・群馬クレインサンダーズ谷口大智選手がファンとコーヒー焙煎体験 AGFが森ならではの深いコーヒー体験を提供

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塩元売協同組合（塩元売協組）

